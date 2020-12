Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Zwei gegen Einen, Hinweise erbeten

OffenburgOffenburg (ots)

Ein 26-Jähriger soll am Dienstagabend in der Durbacher Straße von zwei bislang unbekannten Männern körperlich angegangen worden sein. Laut den Schilderungen des Mittzwanzigers sei er gegen 21:45 von den beiden, ihm vom Sehen her bekannten Männern, zunächst provoziert und beleidigt worden. Im Verlauf der anschließenden Rangelei sei er von dem Duo getreten und geschlagen worden. Hierbei sei auch die Brille des Geschlagenen zu Bruch gegangen. Ein Zeuge, der während der Vorbeifahrt auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde, hielt mit seinem Wagen an, was die beiden Angreifer dazu veranlasste, den Rucksack des 26-Jährigen an sich zu nehmen und mit ihren Fahrrädern zu flüchten. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls sowie Beleidigung eingeleitet. Wer Hinweise zur Identität der nun gesuchten Männer geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 bei den Ermittlern.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell