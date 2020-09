Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Offenbach (ots)

23-Jähriger festgenommen - Seligenstadt

(mm) Die Polizei hat am Donnerstagvormittag einen 23-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einem 20-Jährigen mit einer Glasflasche schwere Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Der Verletzte musste anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Das Tatgeschehen spielte sich gegen 6 Uhr in einer Wohnung in der Offenbacher Landstraße in Froschhausen ab. Die beiden Männer sollen in Streit geraten sein, in dessen Verlauf der Tatverdächtige seinem Bekannten die Verletzungen zufügte. Nach der Tat sei der Beschuldigte aus einem Fenster im ersten Stock des Mehrfamilienhauses gesprungen und auf einem Autodach gelandet. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Einige Stunden später alarmierte ein Zeuge die Polizei, dass er den Tatverdächtigen gerade in Tatortnähe festgestellt habe. Unmittelbar nach der Alarmierung nahm eine Seligenstädter Polizeistreife den 23-Jährigen auf einem Fahrradweg zwischen Froschhausen und Seligenstadt fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Beschuldigte am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsveranstaltung gebracht.

Offenbach, 25.09.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell