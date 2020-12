Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

BühlBühl (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Güterstraße den Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts körperlich angegangen haben. Laut der Schilderung des Verletzten soll der junge Angreifer auf die Kontrolltätigkeit zur Einhaltung des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes aggressiv reagiert haben. Hierbei soll er den Sicherheitsbeauftragten nach kurzer Widerrede geschlagen haben. Im Anschluss flüchtete der mutmaßliche Aggressor in Richtung des Bahnhofes. Der 42-Jährige setzte zur Verfolgung an, welche sich jedoch als aussichtslos herausstellte. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben nun die Ermittlungen gegen den bislang Unbekannten aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 zu melden.

