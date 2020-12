Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall durch Schneematsch und abgefahrenen Reifen

OffenburgOffenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Kraftfahrzeugen kam es am Dienstagmorgen auf der B 33a. Ein 23-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr gegen 9 Uhr die Bundesstraße, als er beim Heranfahren an die Einmündung zur Gustav-Heinemann-Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat und mit einem auf der Gustav-Heinemann-Straße fahrenden VW kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 23-Jährige mit seinem Wagen anschließend gegen die Leitplanke geschleudert. Schneematsch sowie abgefahrenen Reifen am Hyundai könnten zu dem Malheur beigetragen haben. Aber auch der Lenker des VW muss mit einer Anzeige rechnen - an seinem Auto waren noch Sommerreifen montiert. Glücklicherweise zogen sich beide Fahrer keine Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

