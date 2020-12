Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Dundenheim - Gebäude in Brand -Nachtragsmeldung-

Eine Untersuchung des Brandorts durch einen Sachverständigen zusammen mit Beamten des Polizeipostens Neuried hat am Dienstag ergeben, dass die Ursache des Gebäudebrands am Freitagmittag (27. November) in der Offenburger Straße in einem technischen Defekt zu finden sein dürfte. Nach Einschätzung des Gutachters dürfte ein Kühlschrank im Freien für den Feuerausbruch verantwortlich gewesen sein. Der Sachschaden am Mehrfamilienhaus wird derzeit auf etwa 400.000 Euro geschätzt.

