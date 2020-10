Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffällig großer Mann gesucht

Lennestadt (ots)

Bereits am vergangenen Freitag entwendete ein unbekannter Täter eine Geldtasche in einem Geschäft an der Hundemstraße. Gegen 13 Uhr betrat ein Mann den Laden und kaufte mehrere Rubbellose. Zur gleichen Zeit kam ein weiterer Mann in das Geschäft und ließ sich beraten. Nach dem Verlassen des Geschäftes stellte die Geschädigte den Verlust einer Geldtasche aus einer Schublade der Verkaufstheke fest. Einer der zwischen 40 und 60 Jahre alten Männer war nach Angaben der Geschädigten über zwei Meter groß und dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

