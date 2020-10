Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrer steht unter Alkohol- und BTM-Einfluss

Finnentrop (ots)

Ein 46-jähriger Finnentroper wurde am Samstagnachmittag gegen 17:35 h auf der Bamenohler Straße in Finnentrop mit seinem Pkw angehalten und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass er das Fahrzeug unter Einfluss von alkoholischen Getränken geführt hatte. Des Weiteren hatte der Fahrer vor Fahrtantritt Drogen konsumiert, dessen Einnahme mit einem Schnelltest festgestellt werden konnten. Der Mann wurde der Attendorner Polizeiwache zugeführt, in der ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt wurden.

