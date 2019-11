Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfallflucht, Geschädigter gesucht

Diez (ots)

Am Freitagabend, 07.11.2019 um ca. 18:45 Uhr, kam es in der Schaumburger Straße auf Höhe Hausnummer 20 in Diez zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der linke Außenspiegel von einem dort geparkten Kleinwagen wurde beschädigt, nachdem ein Fahrzeug diesen im vorbeifahren touchierte. Der Unfallverursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden, sondern meldete den Verkehrsunfall erst am darauffolgenden Tag bei der Polizei. Somit ist der Geschädigte aktuell noch unbekannt, dieser oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Diez unter 06432 / 6010 in Verbindung zu setzten.

