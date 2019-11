Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: geparktes Fahrzeug beschädigt

Hachenburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch den 06.11.2019 06:45 Uhr bis Samstag den 09.11.2019 12:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Pizzeria in der Graf-Heinrich-Straße 15 in Hachenburg, ein schwarzer Opel Insignia in Folge eines Verkehrsunfalls beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter folgender Rufnummer bei der Polizei in Hachenburg zu melden: 02662-95580

