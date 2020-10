Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb durch Mitarbeiterin und Zeugen gestellt

Olpe (ots)

Auch in einem Supermarkt in der Martinsstraße hat sich am Mittwoch (7. Oktober) gegen 12.25 Uhr ein Ladendiebstahl ereignet. Dort entwendete ein 29-Jähriger mehrere Spirituosenflaschen im Wert von rund 260 Euro. Der Beschuldigte konnte jedoch von einer Mitarbeiterin, die aufgrund des ausgelösten Sicherheitsalarms, auf den Tatverdächtigen aufmerksam geworden ist, auf einem Parkplatz mithilfe eines Zeugen gestellt werden. Aufgrund von Sprachbarrieren konnte der Beschuldigte sich nicht zur Tat äußern. Die Polizei brachte ihn zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache und nahm ihn vorläufig in Gewahrsam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen.

