POL-OE: 77-jährige Fußgängerin beim Ausparken verletzt

Am Mittwoch (7. Oktober) gegen 9.45 Uhr ist eine 77-jährige Fußgängerin auf der Siegener Straße in Hünsborn von einem noch unbekannten Pkw-Fahrer angefahren worden. Nach Zeugenangaben touchierte ein Fahrzeugführer beim Ausparken mit dem Heck die 77-Jährige, die zum Unfallzeitpunkt die Fahrbahn im Bereich einer Fußgängerampel überquerte. Sie wurde im Bereich der Hüfte getroffen und stürzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne zu helfen oder eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen notierten das Kennzeichen und durch die Ermittlungen der Polizei konnte ein 57-Jähriger als Halter ermittelt werden. Ob dieser auch den Pkw führte, ist Teil der Ermittlungen. Die 77-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich mithilfe von Angehörigen in ein Krankenhaus.

