Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Zigarettendiebstahl

Olpe (ots)

Am Mittwoch (7. Oktober) hat gegen 20.50 Uhr in einem Supermarkt in der Westfälischen Straße ein Unbekannter versucht, mehrere Zigarettenpackungen im Wert von knapp 1000 Euro zu entwenden. Der Tatverdächtige fragte zunächst eine Kassiererin nach einer großen Einkaufstasche, die sie ihm auch übergab. Im Anschluss beobachtete sie, wie der Mann sich wieder zur Verkaufsfläche begab und sich am Zigarettenschrank bediente. Sie sprach ihn an, wodurch der Täter die Flucht ergriff und ihr die Tüte vor die Füße warf. Eine Zeugin beobachtete vom Parkplatz aus das Geschehen und versuchte noch, dem Unbekannten mit ihrem Pkw zu folgen. Diesem gelang es jedoch, in Richtung Ziegeleistraße zu flüchten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: - Männlich - circa 30 Jahre alt - circa 170 bis 180cm groß - dunkles Haar - Kleidung: dunkel gekleidet, Lederjacke, Mund-/Nasen-Schutz - Sprache: gebrochenes Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

