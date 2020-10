Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekanntes Duo verletzt 43-Jährigen

Olpe (ots)

Am Mittwoch (7.Oktober) ist gegen 19.50 Uhr, an einer Bushaltestelle "Am Bahnhof" in Olpe ein 43-Jähriger verletzt worden. Nach eigenen Angaben wurde er von zwei Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Als er angab keine Zigarette zu haben, schlug ihn einer der beiden mit der Hand ins Gesicht. Dabei trug er zwei leicht blutende Kratzer oberhalb des rechten Auges davon. Nach seinen Angaben flüchteten die Täter in Richtung des "Alten Bahnhofs". Zunächst verlief eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung negativ, im Laufe der Ermittlungen konnte jedoch die Polizei zwei Männer ermitteln, auf die die Beschreibung des Geschädigten passte. Diese sagten allerdings aus, dass sie sich nicht am Bahnhof aufgehalten haben und den Geschädigten nicht kennen würden. Die Ermittlungen dauern an. Der 43-Jährige wurde von einem Rettungswagenteam vor Ort behandelt. Die Beamten schrieben eine Anzeige. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell