Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch/Denzlingen: Nachbarschaftsstreitigkeiten werden mit Pfefferspray ausgetragen

Freiburg (ots)

Am Samstagvormittag eskalierten unabhängig voneinander sowohl in der Denzlinger Hauptstraße als auch in der Fischermatte in Waldkirch Nachbarschaftsstreitigkeiten. In beiden Fällen setzten die Aggressoren auch Pfefferspray ein. Während in Denzlingen gegen 10.30 Uhr ein 49jähriger wegen eines angeblichen Diebstahls auf einen 53jährigen mit einer Stabtaschenlampe und Pfefferspray losging, lag die Ursache in Waldkirch offensichtlich in einem zwischen zwei Familien schon länger schwelender Streit.

Ein 50jähriger hatte dort um 10 Uhr bei einem Aufeinandertreffen im Treppenhaus nun eine 21jährige sowie deren Hunde mit Pfefferspray besprüht. Drei weitere Hausbewohner zogen sich durch die Pfefferschwaden im Treppenhaus ebenfalls leichte Augenreizungen zu. Neben der Polizei waren auch mehrere Rettungswagen zur Behandlung der Geschädigten im Einsatz. Die Täter müssen nun jeweils mit Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell