Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Motorradfahrer verunfallen auf dem Kandelgipfel

Freiburg (ots)

Ein unvorhergesehenes Wendemanöver eines 24jährigen Motorradfahrers war der Auslöser eines schweren Unfalls am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr auf dem Kandelgipfel. Der ortsfremde Fahrer war auf der L186 bereits an den Parkplätzen vorbei in Richtung Waldkirch gefahren, als er plötzlich wieder abbremste und dann auf der Fahrbahn wendete, offenbar um wieder zum Gipfel zurück zu kommen.

Ein hinter ihm fahrendes Motorrad konnte gerade so noch unbeschadet rechts an ihm vorbeifahren. Dem 58jährigen Fahrer des wiederum dahinterfahrenden Motorrades war mutmaßlich die Sicht auf diese Situation verdeckt, so dass er dies zu spät bemerkte.

Er leitete eine Vollbremsung ein und konnte den Zusammenstoß vermeiden. Dabei kam er aber zu Sturz und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber zur Notfallbehandlung in eine Freiburger Klinik gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell