Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Absturz von Tandem-Gleitschirm verläuft vergleichsweise glimpflich

Freiburg (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen löste sich der Notfallschirm eines Paragliders, der gemeinsam mit einer Frau einen Tandem-Flug am Kandel durchführte. Der Pilot verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte in eine Baumkrone. Dort verfingen sich beide zunächst in einem Ast, als dieser brach, stürzten sie aus ca. 8 Metern Höhe auf den Boden. Während der Pilot unverletzt blieb, zog sich seine Begleiterin mittelschwere Verletzungen im Rückenbereich zu. Die beiden konnten sich selbst von ihrer Ausrüstung befreien und zur Straße laufen. Neben dem Rettungsdienst waren auch Bergwacht und Polizei im Einsatz.

