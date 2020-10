Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW-Fahrerin übersieht Motorradfahrer

Olpe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Samstag gegen 19 Uhr in Olpe. Ein Kradfahrer mit Sozius fuhr aus der Maria-Theresia-Straße in den dortigen Kreisverkehr ein. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 77-Jährige ebenfalls in den Kreisverkehr einzufahren. Sie übersah dabei den 16-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es zu einer Kollision, Fahrer und Beifahrer des Zweirades stürzten zu Boden. Der 16-Jährige wurde durch Rettungskräfte untersucht und nach Behandlung wieder entlassen. Sein Mitfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell