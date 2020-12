Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - In Markt eingebrochen

AchernAchern (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße eingedrungen. Kurz vor 2:30 Uhr ereilte das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Offenburg eine entsprechende Alarmauslösung. Mehrere Polizeistreifen verlagerten umgehend in die Hauptstraße und stellten vor Ort fest, dass eine elektronische Flügeltür am Haupteingang gewaltsam geöffnet wurde. Auch an der Tür des Hintereingangs wurde offensichtlich manipuliert. Der oder die Einbrecher waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Was oder ob überhaupt etwas aus dem Markt gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich im Bereich mehrerer Hundert Euro bewegen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell