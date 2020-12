Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Kellerfenster aufgehebelt

MuggensturmMuggensturm (ots)

In der Nacht von Dienstag, 20:30 Uhr auf Mittwoch, 6:30 Uhr, wurde in der Wilhelmstraße in einer Seniorenwohnanlage ein Kellerfenster durch bislang Unbekannte aufgehebelt. Im Anschluss wurden mehrere Räume im Gebäude durchsucht und etwas Bargeld und Briefmarken entwendet. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro übersteigt die erlangte Diebesbeute bei Weitem. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell