POL-EL: Hoogstede - Rennradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Hoogstede (ots)

Am Dienstagmittag ist es gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Kreisverkehrs am Haftenkamper Diek gekommen. Ein bislang unbekannter Rennradfahrer befuhr den dortigen Radweg in Richtung Hoogstede. Hierbei missachtete er die Vorfahrtsregelung, wodurch es zu einem Zusammenstoß zweier im Kreisverkehr befindlicher Fahrzeuge kam. Der ca. 30-40 Jahre alte Radfahrer fuhr weiter.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 in Verbindung zu setzen.

