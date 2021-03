Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Blumenbeet abgebrannt 3.3.21, 5 Uhr

Radolfzell (ots)

Eine etwa zwölf Quadratmeter große Fläche eines Blumenbeets in der Klostergasse ist am frühen Mittwoch in Brand geraten. Als die Polizei eintraf, war das Feuer bereits wieder aus. Wie es entstand und wie hoch der Schaden beziffert wird, ist noch unklar. Eine Gefahr für ein angrenzendes Gebäude bestand jedoch nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell