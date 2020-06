Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch in Gartenhaus

Wiesweiler (ots)

Eine Zeugin hat am Sonntagabend drei Jugendliche an einem Gartenhaus in der Bahnhofstraße beobachtet. Sie rief den Eigentümer an, der seinerseits die Polizei verständigte. An dem Gartenhaus war eine Fensterscheibe eingeschlagen, was darauf hindeutet, dass die jungen Leute in das Gebäude eindringen wollten. Sie hatten sich über den Fahrradweg in Richtung Offenbach-Hundheim entfernt, wo sich der Hauseigentümer postiert hatte. Als die drei tatsächlich an seinem Beobachtungspunkt eintrafen, sprach er sie auf den Einbruchsversuch an. Ein Jugendlicher vermummte sich und lief weg. Die beiden anderen ließen sich von dem Mann fotografieren. Auf Grund der Bilder geht die Polizei davon aus, die Tatverdächtigen ermitteln zu können. |pilek-AH

