Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem LandkreisSigmaringen

Konstanz (ots)

Mengen - Rosna

Brand einer Scheune

Ein Scheunenbrand ist der Polizei und Feuerwehr am heutigen Morgen um 07.30 Uhr in der Habsthaler Straße gemeldet worden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass gelagertes Stroh stark glühte. Ein Brandausbruch konnte durch Kräfte der Feuerwehren Mengen, Pfullendorf und Bad Saulgau erfolgreich verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Mengen

Verkehrsunfall

Bereits am Freitagnachmittag hat sich ein Verkehrsunfall auf der B32 bei Mengen-Ennetach ereignet. Ein 68-jähriger Citroen Fahrer war gegen 17:50 Uhr von Herbertingen kommend in Richtung Scheer unterwegs, als er auf Höhe Ennetach nach links in die Klosterstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah er vermutlich einen aus Richtung Scheer kommenden Renault, so dass zur frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Citroen wurde im weiteren Verlauf um 180 Grad gedreht und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Renault kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Im Pkw des 68-jährigen Unfallverursachers wird eine 12-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Im Renault wurden sowohl der 51-jährige Fahrer sowie dessen 47-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei befanden sich auch vier Rettungswägen, ein Notarztwagen sowie vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Mengen-Ennetach im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn der B32 in Fahrtrichtung Herbertingen halbseitig gesperrt.

