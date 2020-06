Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei ermittelt Unfallverursacher

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Die Polizei hat eine Verkehrsunfallflucht vom Samstag in Sippersfeld schnell geklärt. Beim Rangiervorgang hatte ein Kraftfahrzeugführer am Samstagmorgen in der Ringstraße eine Dachrinne beschädigt. Eine erste Auswertung der vor Ort ausgemachten Unfallspuren ergab, dass es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen gelben Transporter oder Kleinbus handelt. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten in unmittelbarer Nähe einen gelben, geschlossenen Kastenwagen fest. An diesem konnten frische Unfallspuren entdeckt werden. Gegen die 35-jährige Fahrerin aus dem Donnersbergkreis wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Denken Sie daran: "Auch bereits ein "kleiner Parkrempler" mit Fahrerflucht kann zum Führerscheinverlust und hohen Geldstrafen führen." |pirok

