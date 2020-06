Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifen plattgestochen

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter an einem Pkw drei Reifen plattgestochen. Zwei Tage zuvor wurde bereits ein Reifen am selben, Im Hainzenthal geparkten, Fahrzeug beschädigt. Die Straftaten dürften im Zusammenhang stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell