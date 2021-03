Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruch in Gartenlaube

Goslar (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende in eine Parzelle der Gartenkolonie Lewer Aue in Liebenburg ein.

Zwischen Sonntag, 11.30 Uhr und Montag, 10 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Gartenlaube und entwendete aus dieser diverse Gartengeräte sowie vom Grundstück einen Gartenbrunnen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Liebenburg unter der Telefonnummer (05346) 94680-0 entgegen.

