Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zusammenstoß zwischen PKW und LKW mit einer verletzten Person

Unna (ots)

Am Freitag, den 05.02.2021, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Rudolf - Diesel - Straße / Büddenberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 81 jähriger Unnaer beabsichtigte aus der Rudolf - Diesel - Straße nach links abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 31 jähriger Lünener mit seinem Lkw den Büddenberg. Im Einmündungsbereich kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Kollision der Fahrzeuge. Diese wurden durch die Kollision dermaßen beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden der Fahrzeuge wird auf etwa 6500 Euro geschätzt. Der 81 jährige Unnaer wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

