Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs und falschen Namen angegeben

Hagen (ots)

Ein 36-jähriger Hagener war am Mittwoch (14.04.2021) ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Auto in Hohenlimburg unterwegs und gab den Polizisten gegenüber einen falschen Namen an. Als die Beamten gegen 11.00 Uhr in der Iserlohner Straße Geschwindigkeitskontrollen durchführten, wurden sie auf den schwarzen VW des Mannes aufmerksam. Dieser fuhr auf die Beamten zu und wendete plötzlich einige Meter vor der Kontrollstelle. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf und konnte das Fahrzeug in der Heidestraße anhalten. Der 36-Jährige hatte keine Papiere dabei und sagte dem Beamten wie er heißt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich hierbei nicht um seinen Namen, sondern um den seinen Bruders handelte und der Hagener nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Drogentest zeigte außerdem an, dass der Mann Cannabis und Kokain konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten zeigten den Hagener wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Rauschmitteleinfluss an. Außerdem fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der falschen Namensangabe. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell