Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiposten zieht in neues Domizil um - Dienstags geschlossen

Leimen/Rhein-Neckar-KreisLeimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, 17.11.2020 zieht der Polizeiposten Leimen in sein neues Domizil in der Straße Im Hagen 4 um. Die bisherige Telefonnummer bleibt erhalten, nach wie vor sind die Beamten des Polizeipostens unter Telefon 06224/1749-0 zu erreichen.

Am Umzugstag selbst ist der Polizeiposten geschlossen und nicht erreichbar. In dringenden Fällen kann an diesem Tag das Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 angerufen werden. Bei Notfällen besteht auch die Möglichkeit, sich unter der Notrufnummer 110 Hilfe zu holen.

