Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- BMW xDrive gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte einen an der Max-Klein-Straße geparkten BMW x Drive. Der Besitzer stellte seinen PKW mit Keyless-Go-System unmittelbar vor seinem Wohnhaus an der Straße ab. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Bei dem BMW handelt es sich um einen blauen 440i XDrive. Das Fahrzeug ist zwei Jahre alt und hatte bei Entwendung ein EN-er Kennzeichen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell