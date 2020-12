Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus an Sporthalle, Verkehrsunfälle & Versuchter Einbruch in Friseursalon

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Schwaikheim: Vandalismus an der Sporthalle

Am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr hielten sich vier bisher unbekannte Jugendliche Personen im Bereich der Sporthalle in der Rosenstraße auf. Einer der Teenager schlug mehrfach mit einem Gegenstand gegen die Scheibe der Halle und beschädigte diese hierdurch. Anschließend rannten die vier Personen davon. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegengenommen.

Urbach: 7000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 72 Jahre alte Ford-Fahrerin und ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer wollten am Mittwochvormittag, gegen 10:30 Uhr zeitgleich in der Hauptstraße ein- bzw. ausparken. Hierbei übersahen sich die beiden Autofahrer gegenseitig und kollidierten miteinander. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Geparktes Auto gleich zwei Mal beschädigt

Eine 31 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta bog am Mittwoch gegen 9:15 Uhr von der Lortzingstraße in die Mozartstraße ab und streifte hierbei einen geparkten Ford Fiesta. Beim Unfall wurden beide Pkw beschädigt. Während der anschließenden Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Fellbach bog ein 23-jähriger VW-Fahrer ebenfalls von der Lortzingstraße in die Mozartstraße ab. Von der Anwesenheit der Polizeibeamten derart beeindruckt kam der 23-Jährige kurzzeitig zu weit nach rechts und prallte ebenfalls gegen den geparkten Fiesta. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Dienstagvormittag und Mittwochvormittag in einen Friseursalon am Berliner Platz einzubrechen. Den Tätern gelang es allerdings nicht, die Eingangstüre aufzuhebeln, weshalb sie letztlich ohne Beute wieder von dannen zogen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

