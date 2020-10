Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Vorläufige Festnahme nach Diebstahl eins Pedelec

Haslach (ots)

Nur kurz war ein 38 Jahre alter Mann am Sonntagabend im Besitz seiner rechtswidrig erlangten Errungenschaft. Der 38-Jährige konnte von Beamten des Polizeireviers Haslach gegen 21:30 Uhr im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Schleifmattstraße vorläufig festgenommen werden, nachdem er etwa 90 Minuten zuvor, ein in der Hauptstraße vor einem Friseurgeschäft abgestelltes Pedelec im Wert von 5.000 Euro mutmaßlich gestohlen hatte. Das hochwertige Elektrofahrrad konnte so seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Den amtsbekannten Enddreißiger erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

