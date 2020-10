Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Junge Frau belästigt - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer sexuellen Belästigung einer Jugendlichen durch einen Unbekannten am Freitagabend, sind die Ermittler der Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 21 Uhr saß die Jugendliche auf einer Bank des Bussteiges 7 am Zentralen Omnibusbahnhof, als der noch Unbekannte sich wortlos vor sie stellte. Als sie sich entfernen wollte, soll der Mann sie zwei Mal unsittlich und grob angefasst haben, bevor er sich in Richtung Innenstadt entfernte. Die Kriminalpolizei fahndet daher nach dem wie folgt beschriebenen Tatverdächtigen:

- circa 170 Zentimeter groß, - schlanke bis muskulöse Statur - 25 bis 30 Jahre alt - trug schwarze Kleidung - schwarze kurze Krauselocken (etwa 3 Zentimeter); kein Bart - dunklere Hautfarbe - humpelnder Gang - trug am Ringfinger der rechten Hand einen auffällig breiten silbernen Ring mit einer großen Spitze darauf

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Verdächtigen geben können, wenden sich unter der Nummer 0781 21-2820 an die Ermittler.

