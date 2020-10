Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Altschweier -Einbruch durch Garage, Hinweise erbeten

Bühl, Altschweier (ots)

Zwei noch unbekannte Einbrecher sind am Samstagmorgen über eine Garage in den Wohnbereich eines Anwesens in der Straße "Bühler Seite" gelangt. Kurz nach 6 Uhr hörte ein Hausbewohner Geräusche aus dem Bereich seines Wohnzimmers und bemerkte beim Nachschauen zwei schwarz gekleidete Gestalten, die blaue Mundschutzmasken trugen. Den Männern gelang mit zwei im Hausflur abgestellten E-Bikes die Flucht in Richtung Bühl. Durch eine alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Bühl konnten die beiden Flüchtigen radelnd im Bereich der Einmündung Hänferstraße/Bendertraße gesichtet werden. Beim Erblicken der Beamten legten die Verdächtigen die Räder in der Blumenstraße ab und machten sie sich fußläufig über einen Innenhof in die Mühlenstraße aus dem Staub. Die zuvor gestohlenen E-Bikes konnten sichergestellt und dem Besitzer wieder zurückgebracht werden. Nach ersten Feststellungen fehlen aus dem Haus ein Geldbeutel, eine Festplatte sowie ein Tablet. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegengenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell