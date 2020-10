Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Hörden - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren Autos

Gaggenau, Hörden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein noch unbekannter Vandale vier geparkte Autos in der Dammstraße. Bei allen Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgeschlagen. Darüber hinaus wurde an einem Wagen zusätzlich ein Kabel durchtrennt. Im näheren Umfeld waren bei zwei weiteren Autos die Außenspiegel eingeklappt, glücklicherweise aber nicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 EUR. Ein Autobesitzers konnte gegen 1 Uhr eine junge männliche Person mit einem Bollerwagen, beladen mit Bierkästen, im Bereich der beschädigten Fahrzeuge beobachten. Ob die Person tatsächlich mit den Taten in Verbindung steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen durch die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 07225 98870.

