Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gaststättenbetreiber missachtete Vorschriften der Corona-Verordnung

Kehl (ots)

Nach einem Bürgerhinweis mussten die Beamten des Polizeireviers Kehl in der Nacht auf Montag zu einer Gaststätte in der Königsberger Straße ausrücken. Vor Ort stellten die Polizisten kurz vor 2 Uhr fest, dass in dem prall gefüllten Lokal Discoatmosphäre herrschte und etwa 90 Gäste ausgelassen feierten. Die Personen hielten sich weder an den geforderten Mindestabstand noch an die Maskentragepflicht. Darüber hinaus war die Kontaktnachverfolgungsliste nicht vollständig ausgefüllt. Da die räumliche Kapazität der Gaststätte bei Weitem nicht ausreichte, wurde der Verantwortliche angewiesen, die Besucheranzahl entsprechend den Platzverhältnissen zu reduzieren. Nun muss der Betreiber der Gaststätte mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes nach der Corona-Verordnung rechnen. Die Stadt Kehl wurde über den Vorfall informiert.

