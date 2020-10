Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Betriebserlaubnisse erloschen

Bühl (ots)

In kürzester Zeit wurden Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden am vergangenen Freitag bei Kontrollen an einer Schule in der Siemensstraße fündig. In gut einer Stunde, zwischen 7:15 Uhr und 8:30 Uhr, mussten die Beamten fünf Pkw bemängeln, was bei dreien sogar zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Unzulässige Rad-/Reifenkombinationen, in einem Fall in Verbindung mit einer Fahrwerksveränderung, sowie das Abdunkeln der Rückleuchten mittels Sprühfarbe, führten zu Mängelberichten die an die Zulassungsstellen weitergeleitet wurden, wie auch zu mehreren Bußgeldern. Weitere Kontrollen werden folgen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell