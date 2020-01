Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Dieselgeruch alarmiert Hausbewohner

Lippetal (ots)

Starken Dieselgeruch stellten am frühen Dienstagabend, gegen 19:50 Uhr, die Bewohner eines Hauses an der Diestedder Straße fest. Bei der Suche nach der Quelle konnten, aufgrund einer Rauchwolke, zwei Fenster an der Front des Hauses ausgemacht werden. Bei einem schmorrte bereits der Rollladen. Ein Bewohner konnte die Glut schnell löschen und somit weiteren Schaden abwenden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an. (wo)

