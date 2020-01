Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Parkscheinautomat beschädigt

Lippstadt (ots)

In Lippstadt wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr, ein Parkscheinautomat schwer beschädigt. Unbekannte Täter verursachten im Ausgabeschacht des Automaten auf der Fleischhauerstraße eine Sprengung durch die im Inneren so starke Beschädigungen entstanden, dass das Gerät nicht mehr funktionstüchtig ist. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

