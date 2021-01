Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Rohbau

Hattingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses im Hölter Busch ein und entwendeten Materialen für eine Fußbodenheizung. Sie nahmen etwa 16 Meter Rohr und dazugehörige Auslegematten mit. Einbruchspuren in das Gebäude gab es nicht, auch Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Die Beute hatte einen Wert von etwa 1000 Euro.

