Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall auf der B483

Ennepetal (ots)

Ein 65-jähriger Mann aus Kierspe fuhr am Montagmorgen auf der B483 in Richtung Schwelm. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve verlor er nach bisherigen Erkenntnissen durch Übermüdung die Kontrolle über seinen Opel, geriet nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 65-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Fachunternehmen abgeschleppt.

