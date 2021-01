Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Wohnmobile ausgebrannt

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Bremmenstraße gerufen. Auf einem Privatgelände standen bei Eintreffen der Kräfte bereits zwei Wohnwagen voll in Flammen, zwei nebenstehende Wohnmobile wurden durch die Flammen beschädigt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

