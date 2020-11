Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Polizei stellt Mercedessterne sicher - geschädigte Fahrzeughalter gesucht ++ gegen Baum geprallt und abgehauen - Kennzeichen demontiert ++ Polizei ermittelt nach Sachschädigung an Wohnhaus ++

LüneburgLüneburg (ots)

Presse - 13.11.2020

Lüneburg

Rehlingen - Einbruch in Büro

Zwischen dem 11.11.20, 16.30 Uhr, und dem 12.11.20, 07.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Büro im Ortsteil Bockum ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und im Gebäude mehrere Schränke. Entwendet wurde Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/939820, entgegen.

Scharnebeck - Polizei stellt Mercedessterne sicher - geschädigte Fahrzeughalter gesucht

Seit Frühjahr 2020 beschäftigt die Polizei eine Serie von u.a. Vandalismus-Fällen, die in Scharnebeck und Umgebung begangen wurden. Zuletzt gerieten mehrere Jugendliche im Alter von 14 bzw. 16 Jahren in den Fokus, gegen die jetzt ermittelt wird. Im Rahmen der Ermittlungen wurden bei einer 14-Jährigen mehrere abgebrochene Mercedes-Sterne sowie eine braune Herrengeldbörse sichergestellt, da diese als Beweismittel für Straftaten von Bedeutung sein könnten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Geschädigte, denen in den letzten Monaten der Mercedes-Stern bzw. eine braune Herrengeldbörse entwendet wurde, sich mit der Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, in Verbindung zu setzen.

Bleckede - Einbruch in leerstehende Wohnung

Am 12.11.20, zwischen 14.00 und 17.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine unbewohnte, völlig verwahrloste Wohnung in der Breetzer Straße ein. Von dem Zustand der Wohnung genügend abgeschreckt, brachen die Täter ihr Vorhaben ab. Durch den Einbruch entstand Sachschaden von ca. 100 Euro an einer Tür. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Polizei stellt Drogen sicher

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Donnerstagnachmittag, stellten Polizeibeamte bei einem 39 und einem 21 Jahre alten Mann und einer 16-Jährigen jeweils einen Klemmleistenbeutel sicher, in dem sich höchstwahrscheinlich Marihuana befand. Ein 24-Jähriger hatte ein Pulver dabei, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um Kokain handelte und ein 25-Jähriger führte einen Grinder mit. Die Drogen und der Grinder wurden sichergestellt und gegen alle fünf Personen Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter haben die Heckscheibe eines VW Polo eingeschlagen, der in der Zeit vom 12.11.20, 14.00 Uhr, bis zum 13.11.20, 07.30 Uhr, in der Bachstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neu Bleckede - mit Lkw Telefonoberleitung beschädigt

Einen Sachschaden von gut 3500 Euro verursachte ein 42 Jahre alter Lkw-Fahrer in den Morgenstunden des 12.11.20 im Bereich der Straße Am Elbdeich. Der Lkw-Fahrer hatte gegen 08:45 Uhr auf einem Grundstück rangiert, um Baummaterial abzuladen. Dabei fuhr der Lkw rückwärts gegen eine Telefonoberleitung, die quer zur Grundstückseinfahrt verlief. Aufgrund der Zugsspannung wurde ein in gut 100 Meter Entfernung ein Oberleitungsmast aus der Verankerung gerissen und zudem ein Hausanschluss abgerissen. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Keine Meldung

Uelzen

Bad Bodenteich - Polizei ermittelt nach Sachschädigung an Wohnhaus - mit Softairdruckluftpistole geschossen - Scheibe beschädigt - Polizei ermittelt

Zu einer nicht alltäglichen Sachbeschädigung kam es in den späten Nachmittagsstunden des 12.11.20 an einem Wohnhaus in der Neustädter Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein Unbekannter gegen 17:45 Uhr vermutlich mit einer Softairdruckluftpistole hantiert und gegen einen Terrassentürscheibe geschossen. Danach schlug der Mann mit der Pistole gegen die Scheibe, so dass die Scheibe beschädigt wurde. Dadurch fiel auch das Magazin der Softairpistole zu Boden und blieb vor Ort zurück. Der Bewohner des Gebäudes nahm parallel Geräusche wahr und konnte noch einen ca. 170 cm großen Mann/ ggf. Jugendlichen mit blauer Daunenjacke weglaufen sehen. Dieser sprühte noch etwas aus einer Spraydose in Richtung des Bewohners (jedoch kein Pfefferspray oder Reizgas), traf ihn jedoch nicht. Danach verschwand der Unbekannter. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. In der Vergangenheit hatten sich mehrfach auch Jugendliche im Hinterhof des Grundstücks aufgehalten. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Wrestedt, OT. Breitenhees - verunfallt - gegen Baum geprallt und abgehauen - Kennzeichen demontiert - rumänische Insassen nach Fahndung gestellt

Wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt die Polizei gegen zwei 20 und 25 Jahre alte Insassen/Fahrer eines Pkw Audi. Nach derzeitigen Ermittlungen war die beiden rumänischen Insassen des Pkw in den frühen Abendstunden des 12.11.20 auf der Bundesstraße 4 zwischen Suderburg und Sprakensehl mit dem Pkw verunfallt. Ob dabei der 20 Jahre alte Mann oder die 25 Jahre alte Frau am Steuer des Lenkrads saß, steht aktuell nicht fest. Nachdem der Pkw gegen 18:10 Uhr aus ungeklärter Ursache in den Grünstreifen geriet, kam das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn ins Schleudern und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Zeugen konnten beobachten, wie die Insassen, die unverletzt blieben, die Kennzeichen entfernten und zu Fuß die Flucht ergriffen. Weitere Zeugen folgten den beiden Unfallfahrern, so dass die Polizei auch mit Hilfe der Zeugenangaben die beiden Personen gegen 18:40 Uhr im Rahmen der Fahndung in einem Wald an der Bundesstraße 191 in Richtung Celle stellen konnte.

Beide Personen schweigen zu dem Unfallhergang, standen jedoch beide unter dem Einfluss von Drogen. Ein Test auf Kokain verlief positiv. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bienenbüttel - Wildtierkamera gestohlen

Eine installierte Wildtierkamera demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 01. bis 08.11.20 eine im Waldbereich - Heidweg - installierte Wildtierkamera und nahmen diese mit. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 12.11.20 auf der Landesstraße 233. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt drei Verstöße in der 80 km/h-Zone in Richtung Gut Oetzfelde. Der Tagesschnellste wurde mit 104 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell