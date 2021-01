Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Brände in Hattingen

Hattingen (ots)

Am Sonntagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden in der Hattinger Innenstadt gerufen. Gegen 05:30 Uhr zündeten Unbekannte das Innere eines Altkleidercontainers an der Schreys-Gasse an. Ein Zeuge vernahm den Rauchgeruch und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Ein paar Minuten später wurden die Kräfte zu einem brennenden Inhalt eines Altpapiermetallcontainers in der Roonstraße gerufen. In beiden Fällen kam es zu Sachschäden. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell