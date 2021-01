Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Kelleraufbruch in der Bredenscheider Straße

Hattingen (ots)

In der Zeit von Samstag, den 09.01.2021, 18 Uhr bis Samstag, den 23.01.2021, 16 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Manipulation an einem Türschloss in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Hier entwendeten der oder die Täter 100 Flaschen sehr hochpreisigen Weines und verschwanden im Anschluss unerkannt.

