Am Samstag wurden von einem unbekannten Täter zwei Fahrzeuge im Stadtteil Birkendorf in Brand gesetzt. Um 18.40 Uhr fuhren Feuerwehr und Polizei zunächst in die Ulmer Straße. Dort wurde ein brennender Opel gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Auto oberhalb des rechten Vorderrades. Zwei Zeugen hatten den Brand bemerkt und es der Rettungsleitstelle mitgeteilt. Kurz zuvor hatte in der Kaimstraße ein Renault im Bereich des rechten Vorderrades gebrannt. Dieser Brand wurde der Polizei erst später durch Zeugen gemeldet. Die Entdecker hatten den Brand selbständig mit Schnee gelöscht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 6.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer: 073514470 entgegen.

