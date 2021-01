Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Brand durch schnelle Reaktion verhindert

Firmeninhaber verhindert Schlimmeres

Ulm (ots)

Gegen 11.35 Uhr wurde die Rettungsleitstelle Biberach über einen Brand in einer Firma in der Esperlingasse in Degernau informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei war der Brand schon gelöscht. Der Firmeninhaber hatte nach einem Stromausfall den Verteilerkasten geöffnet und darin offenes Feuer festgestellt. Er hatte dann schnell reagiert und mittels eines Feuerlöschers das Feuer gelöscht. So konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Die Feuerwehr musste nach ihrem Eintreffen lediglich die Halle vom Rauch befreien und lüften. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

