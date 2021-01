Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Asselfingen - Fluchtversuch endet an Laterne - Betrunken und ohne Führerschein wollte ein 26-Jähriger in der Nacht auf Sonntag vor der Polizei flüchten.

UlmUlm (ots)

Gegen 00:15 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem Ford die Landesstraße 1170 von Rammingen in Richtung Asselfingen. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-Mitte wollte ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Anhaltesignale missachtete der 26-Jährige jedoch und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Flucht endete aber schnell. Am Ortseingang Asselfingen verlor der Mann die Kontrolle über seinen Fiesta. Er prallte mit voller Wucht gegen eine Straßenlaterne. Den Grund ermittelten die Polizisten recht einfach. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Zudem ist der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. An dem Ford älteren Baujahres entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er wurde abgeschleppt. Zudem erwartet den Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung.

+++++++++++++++++++ (0044258) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell