Am Freitag, 13. November 2020, gegen 07.15 Uhr, kam es in der Straße Ossenbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 67-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen befuhr die Straße Ossenbeck in Fahrtrichtung Damme. In einer Linkskurve schnitt ein unbekannter PKW-Fahrer die Kurve, geriet leicht in den Gegenverkehr und beschädigte den Seitenspiegel des Mercedes-Benz Vito des 67-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

