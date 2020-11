Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Einbruch in Einfamilienwohnhaus

Am Donnerstag, 12. November 2020, zwischen 15.45 Uhr und 20.45 Uhr, kam es in der Straße Geranienweg zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter schlug eine Scheibe eines Einfamilienwohnhauses und verschaffte sich Zutritt zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob der Täter Diebesgut erlangt hat, ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Dinklage- Versuchter Einbruch in PKW

Zwischen Mittwoch, 11. November 2020, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 12. November 2020, 06.15 Uhr, kam es in der Hermannstraße zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter versuchten in das Innere eines VW Caddy Line zu gelangen. Dieses misslang den Tätern. Der PKW war unter einem Carport eines Mehrfamlienhauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Zwischen Donnerstag, 05. November 2020, 15.00 Uhr, und Freitag, 06. November 2020, kam es in der Steinfelder Straße im Bereich eines dortigen Stadions zu einer Sachbeschädigung sowie zu einem Hausfriedensbruch. Bislang unbekannte Täter rissen eine Umzäunung des Stadiongeländes im Bereich Habelschwerdter Straße Richtung Aussichtsturm nieder, sodass Sachschaden entstand. Zudem konnten auf einem Kunstrasenplatz diverse Lebensmittelreste festgestellt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Holdorf- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 12. November 2020, gegen 15.04 Uhr, kam es in der Große Straße in Höhe Heideweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf übersah beim Überqueren der Großen Straße vom Heideweg kommend in Richtung Grüner Weg den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Roller eines 20-jährigen Fahrers aus Damme. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 20-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, 05. November 2020, 14.45 Uhr, und Donnerstag, 12. November 2020, 16.30 Uhr, kam es in der Straße Up de Neddeln zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte eine Gartenmauer. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

